Cateno De Luca è mister 2 per mille (grazie ai patronati)

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È nato in Sicilia, in provincia di Messina, nella piccola Fiumedinisi. È cresciuto in una famiglia di manovali e contadini. E in pochi anni è riuscito a entrare in un gruppo ristrettissimo: quello degli italiani con un capitale superiore a 500mila euro. Appena lo 0,6 per cento. Stiamo parlando di Cateno De Luca, 54 anni, deputato regionale, sindaco di Taormina. Che sogna di diventare presidente della regione. Nel 2007 diventò famoso quando da deputato regionale si spogliò tra le mura del Parlame