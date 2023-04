L’orsa Jj4, che tra il 5 e 6 aprile ha ucciso Andrea Papi, è stata catturata in provincia di Trento. L’animale è stato individuato dal corpo forestale, sedato e trasportato nel centro faunistico di Casteller di Trento. Sull’animale pende un’ordinanza di abbattimento decisa dal presidente della provincia Maurizio Fugatti. L’ordinanza è stata sospesa dal Tar. Papi, 26 anni, è stato ucciso dall’orsa mentre si allenava sul monte Peller.

Il presidente della provincia, durante una conferenza stampa, ha detto che si dovrà attendere la pronuncia del Tar per l’abbattimento. «Avremmo voluto dare questa notizia nel 2020, quando la Provincia emise due ordinanze per abbattimento e cattura dell'orsa, ma non l'abbiamo potuto fare», ha detto Fugatti. «Oggi quindi c'è soddisfazione ma amarezza e tristezza per quanto accaduto».

