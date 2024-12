Il Cdr a nome di tutta l’assemblea di redazione chiede la liberazione immediata ed esprime la propria solidarietà alla collega Cecilia Sala; invia i propri pensieri di vicinanza alla famiglia che è in attesa di notizie dopo l’arresto a Teheran. Il giornalismo libero è un diritto che va protetto in tutti i contesti e in tutti i paesi: speriamo dunque che la diplomazia italiana riesca a risolvere il prima possibile un caso di inaccettabile attacco a una giornalista e quindi a tutti noi e alla libertà di stampa. Sollecitiamo il pieno impegno del governo al fine di liberare la collega.

