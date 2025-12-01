Cerno vuole il suo vice, striscia a Mediaset Sallusti

Cambiamenti in vista nella redazione del quotidiano di Milano, dove potrebbero arrivare alcuni innesti da Roma. Mentre l’ex direttore è pronto a riabbracciare la famiglia Berlusconi
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Parte l’avventura di Tommaso Cerno alla direzione del Giornale, mentre al Tempo si insedia Daniele Capezzone. Cambiamenti in vista nella redazione del quotidiano di Milano: Cerno vuole azzerare le vicedirezioni del Giornale con alcuni innesti da Roma. Potrebbe arrivare, anche se non nell’immediato, Alessio Gallicola, attuale vicedirettore al Tempo. Intanto l’ex direttore Alessandro Sallusti vuol cambiare aria. Rifiutate tutte le opzioni di ricollocazione all’interno del gruppo editoriale della f