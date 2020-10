L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, è stato trasferito reparto di Alta sicurezza (AS2) del carcere di Rossano, in Calabria, dove si trovano i terroristi membri di organizzazioni estremiste islamiche. La decisione è stata presa dal Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap). In precedenza, Battisti aveva chiesto di non essere trasferito nel reparto a causa delle minacce subìte dai gruppi terroristici Al Qaeda nel 2004 e Isis nel 2015.

Il Dap ha però ritenuto che l’incolumità dell’ex terrorista non è in pericolo. Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, è giunto a Rossano per incontrare Battisti e sincerarsi della situazione. L’uomo, arrestato nel 2019 in Bolivia dopo una lunga latitanza in Brasile, si trova in una stanza singola e potrà scegliere se passare le ore sociali con i detenuti jihadisti o con un detenuto italiano.

