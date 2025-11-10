Cessione PagoPa: si moltiplicano i posti nel cda

PagoPa sta per essere ceduta dal ministero dell’Economia a ticket Istituto poligrafico zecca dello stato (Ipzs) e Poste per circa 500 milioni di euro. C’è una nomina a mettere d’accordo tutti

Dopo tanti stop&go, l’operazione è in dirittura d’arrivo: PagoPa sta per essere ceduta dal ministero dell’Economia a ticket Istituto poligrafico zecca dello stato (Ipzs) e Poste per circa 500 milioni di euro. Se ne parla dallo scorso anno, ma ora restano da definire solo i dettagli. L’ufficializzazione del trasferimento delle quote (51 per cento all’Ipzs e 49 per cento a Poste) dovrebbe arrivare – al più tardi – a gennaio. Un indizio della chiusura della trattativa è il passaggio di Maurizio F