«Ciao Beppe, sullo stadio: siamo stati esclusi perché “non rispettavamo i parametri del masterplan presentato a luglio dalle società”. Da quando presentare un masterplan equivale a farlo approvare? E adesso il nostro contributo diventa invisibile… davvero incredibile. Beppe per me il caso è chiuso, perdere concorsi è del tutto normale… ma ti segnalo che qui la cosa è diversa. Un abbraccio».

È il mese di settembre di sei anni fa. Stefano Boeri scrive un messaggio su WhatsApp al sindaco di Milano Beppe Sala. I toni sono contriti: sembra che il progetto dell’archistar sul nuovo stadio Meazza sia stato accantonato.

«Giovedì aprono le scuole, ho la consegna delle borracce a tutti i ragazzi di elementari e medie. L’attenzione vorrei sia tutta lì. Per lo stadio mi sembrano folli. E mi stanno mettendo in difficoltà. Ora vediamo cosa fare. Un abbraccio», è la risposta del primo cittadino che pare tranquillizzare quello che oggi è il suo coindagato nella maxi inchiesta sull’urbanistica della procura meneghina. I messaggi – contenuti nelle oltre quattrocento pagine di intercettazioni – sembrerebbero segno concreto di quella «vulnerabilità sempre più accentuata dell’amministrazione pubblica e del potere legislativo» asserviti agli interessi privati.

La nomina alla Triennale

«Ciao Beppe come va? Quando vuoi ci sentiamo per scambiarsi sensazioni. Un abbraccione!», scrive successivamente Boeri a Sala. Sensazioni, s’intende, su progetti, interventi, affari, a volte anche commenti sulle vicende politiche nazionali o sulle politiche migratorie («Se posso permettermi: (...) più trattiamo coi guanti homeless più ne arrivano. C'è una costante migrazione verso Milano, perfino Genova si sta svuotando...», scrive Boeri).

«Arrivata nomina ministero. Grazie Beppe del coraggio e dell’ostinazione!! Adesso inizia il difficile e anche il bello. Quando vuoi ti vengo a trovare. Un abbraccio», scrive Boeri a proposito della sua nomina alla Triennale di Milano nel febbraio 2018: lasciando intendere che il sindaco si fosse speso per fargli ottenere quel ruolo dal ministro della Cultura dell’epoca, Dario Franceschini.

Poi ci sono i progetti, sui quali le pressioni sono molte. Tant’è che a un certo punto è lo stesso primo cittadino a frenare: «Vi ricevo volentieri ma ti premetto che il progetto che mi ha fatto vedere Giancarlo (Tancredi, pure lui indagato, ndr) politicamente non mi sento di portarlo avanti. Ho fatto tutta la campagna sul tema delle rigenerazioni e non posso fare spuntare torri dove oggi non c’è nulla.

Poi (mia personalissima opinione avendo abitato lì) non penso che per i residenti lo stato attuale delle cose sia un problema». Nelle chat, dunque, la commistione tra privato e pubblico è evidente. A farne le spese però, da quanto emerso, è Milano. La città dei grattacieli «svilita a merce da saccheggiare» e al centro di un «vorticoso circuito di corruzione» difficile da spezzare.

Perché «trarre il massimo profitto e accrescere esponenzialmente i propri guadagni» sono gli scopi principali, scrivono i magistrati, degli indagati “eccellenti” dell’inchiesta che conta ben 74 indagati e che non è la prima sul tema: da una precedente indagine dei pm di Milano l’assessore alla Casa Bardelli, non indagato ma in una posizione da conflitto di interesse, rassegnò le dimissioni.

I soldi per le elezioni

Si scopre inoltre che nel 2021 l’Autorità anticorruzione (Anac) chiese informazioni al comune sulla posizione (e suoi conflitti di interesse) di Giancarlo Tancredi, l’assessore all’Urbanistica e al contempo architetto titolare di uno studio.

All’epoca tuttavia i vertici dell’amministrazione risposero in maniera inequivoca: dapprima dissero che il politico-professionista aveva chiesto e ottenuto il collocamento in aspettativa. In seguito che non ci fosse alcun profilo di inconferibilità o incompatibilità. I magistrati oggi sembrano dargli torto. E parlano di «lesione di diritti fondamentali come quello alla casa, alla salute e alla vivibilità».

Del primo cittadino, al quale si contesta, tra le altre cose, l’induzione indebita a dare o a promettere utilità, gli uomini della Guardia di finanza annotano anche particolari della campagna elettorale. «Il 20 luglio 2023 – è scritto negli atti – e nella seduta numero ventisette presieduta da Giuseppe Marinoni (il numero uno della Commissione paesaggio del comune, indagato, ndr), il progetto riceveva parere favorevole».

Il progetto a cui ci si riferisce è quello relativo a uno stabile in via Ripamonti 89: un intervento che, in un primo momento, non passa in commissione. Eppure qualche tempo dopo, si legge sempre nelle carte, le cose cambiano e arriva il via libera a procedere dei tecnici.

Un episodio che gli inquirenti classificano tra i «casi specifici di interferenze di Tancredi (l’assessore all’urbanistica che risulta essere indagato, ndr) nell’attività della Commissione paesaggio».

Ancora una volta sono i finanzieri ad annotare che lo stabile del progetto di via Ripamonti, «già di proprietà della RealStep Sicaf, è stato ceduto nel 2022 alla Patrizia Investment management sarl (Fondo Re Funds Hbos Italy)».

E con riguardo all’intervento di via Ripamonti la Gdf segnala che «la RealStep Sicaf è detenuta al cento per cento dalla Real step srl che figura tra i finanziatori della campagna elettorale del 2021 del sindaco Sala con un contributo dichiarato di duemila euro». Il sindaco riferirà sul punto in consiglio comunale lunedì 21, dove è atteso? Non è dato sapere.

Intanto i pm mettono agli atti i suoi messaggi. Inviati e ricevuti. Un altro è questo. «Beppe grazie di cuore della fiducia e dell’amicizia, che è più forte delle diversità e degli equivoci della vita! A presto e un abbraccio! Viva Inter! Stefano», gli scrive Boeri.

Sala risponde: «Buon lavoro e prendiamo questa cosa di Triennale come una delle spero molte che faremo insieme! Un abbraccio».

Poi il terremoto: l’inchiesta giudiziaria.

© Riproduzione riservata