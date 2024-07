Le vittime in tre diversi incidenti. A Chioggia l’auto è finita in un canale, su quattro passeggeri solo un ragazzo si è salvato ed è segnalato un disperso. Scontro frontale sulla Bifernina, morto un uomo di 56 anni

Il primo fine settimana di partenze per le vacanze è stato macchiato di sangue sulle strade. Il bilancio è di almeno 4 morti. A Chioggia, in provincia di Venezia, un’auto è finita in un canale per ragioni ancora da accertare: due giovani sono morti, un altro è rimasto solo ferito ed è anche segnalato un disperso. Il quarto passeggero, infatti, non è stato trovato. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia hanno avviato le ricerche da subito, dopo che l’unico sopravvissuto all’incidente ha riferito che erano in quattro nella Bmw su cui viaggiavano.

Incidente a Casorezzo

Altro dramma a Casorezzo, in provincia di Milano: un ragazzo di 23 anni è morto la scorsa notte dopo un incidente stradale, mentre gli altri due passeggeri sono rimasti solo feriti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Legnano, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, il giovane ha perso il controllo dell'auto ed è uscita di strada dopo essersi ribaltata più volte. I soccorsi sono arrivati dopo poco, ma hanno solo constatato il decesso avvenuto sul colpo. Per gli altri due giovani, di età compresa tra i 22 e 24 anni, c’è stato il ricovero al Policlinico di Milano e all'Humanitas di Rozzano.

Scontro sulla Bifernina

Un’altra tragedia è avvenuta lungo la Bifernina, in provincia di Campobasso, una strada molto trafficata nei fine settimana estivi per gli spostamenti verso le località di mare. Intorno alle 6 del mattino c’è stato uno scontro frontale tra due auto: un uomo di 56 anni ha perso la vita, mentre altre 6 persone sono state ferite e ricoverate all’ospedale di Campobasso. La causa, secondo le prima ipotesi, è quella di un sorpasso azzardato che ha portato all’impatto tra i veicoli.

