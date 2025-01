From Page to Plate: Sketching Food Resilience: Cibo di Domani. Arriva alle Industrie fluviali di Roma la mostra sulle illustrazioni del nostro mensile CIBO organizzata dall’American University of Rome. Eventi, conversazioni sul cibo e la sua rappresentazione e un’esposizione che ripercorre tutti i nostri numeri

Dal 31 gennaio, se passate a Roma, non perdete From Page to Plate: Sketching Food Resilience: Cibo di Domani. Arriva alle Industrie fluviali la mostra sulle illustrazioni del nostro mensile Cibo curata da Carlotta Vacchelli (The American University of Rome) e Michela Rossi Sonno. Eventi, conversazioni sul cibo e la sua rappresentazione e un’esposizione che ripercorre tutti i nostri numeri. Da quando è nato il progetto di Cibo, infatti, ogni mese il numero è illustrato da un artista diverso.

La mostra apre i battenti venerdì 31 gennaio presso il laboratorio culturale in Via del Porto Fluviale 35.

L’arte dell’illustrazione, i food studies e il giornalismo si intersecano per esplorare il concetto di resilienza nei sistemi alimentari della contemporaneità. Sessanta illustrazioni digitali di ventotto artisti, comparse sulle pagine di Cibo, sono presentate in un percorso espositivo articolato in sei aree tematiche che sviluppano il dibattito pubblico sull’alimentazione: stabilità, nutrizione, governance, biodiversità, equità sociale e culture del cibo. Il progetto è frutto di una collaborazione tra The American University of Rome e il quotidiano Domani.

La mostra offre una prospettiva sull’efficacia dell’illustrazione e delle graphic narratives nell’affrontare il concetto di resilienza nei sistemi alimentari, analizzando come individui e comunità si adattano e si rigenerano a fronte di fenomeni di ampia portata, come cambiamento climatico e instabilità socio-economica. I visitatori sono così invitati a riflettere sul cibo come pratica sociale, culturale e politica.

Ma oltre alla mostra, il team curatoriale composto da Carlotta Vacchelli, Jaxon Cooper e Michela Rossi ha messo in piedi un programma di eventi a cui parteciperemo anche noi di Domani.

Il programma

31 Gennaio

18.30 – Apertura mostra: Carlotta Vacchelli, Michela Rossi Sonno, Sonia Ricci (Gambero Rosso), Maria Tornielli (Domani), Lisa Di Giuseppe (Domani), Maria Grazia Quieti (The American University of Rome), Paul Gwynne (The American University of Rome)

20.00 – Visita guidata in italiano e in inglese

21.00 – DJ set di Grosso Bernardo

7 febbraio

15.00-16.30 – Comics & Science: "Il cibo è in crisi?"

Comics & Science, ricercatori in Food Studies di CNR and AUR e giornalisti di Domani

Con un live drawing del cartoonist Gabriele Peddes

17.00-18.00 – Visita guidata in italiano e in inglese

18.00-19.00 – Food in the Graphic Novel

Alessio Trabacchini (NABA, Coconino) Giuseppina Frassino (Tricromia), Manfredi Ciminale (Comics artist e illustratore di CIBO), Luca Raffaelli (PAFF! Palazzo del Fumetto Pordenone)

28 febbraio (The American University of Rome)

10.45-11.00 – Presentazione del progetto

Carlotta Vacchelli, Michela Rossi Sonno, Jaxon Cooper

11:00-12:00 – Roundtable: Food in Literature, Comics, and Illustration

Francesco Verso (Romanziere e Scriptwriter)

Ginevra Lamberti (Scrittrice, Collaboratrice di CIBO)

Laura Angelucci (Comics artist e illustratrice di CIBO)

The Sando (Comics artist, Professore alla NABA e illustratore di CIBO)

Modera Carlotta Vacchelli

12.00-12-45 – Keynote: Food Studies in Contemporary Art

Ginevra Ludovici (Scuola IMT Alti Studi Lucca) & Valerio Del Baglivo, in dialogo con Manuela Pacella

14:00 – 14:30 – Keynote: Food in Art History

Professor Paul Gwynne (The American University of Rome), introduzione di Jaxon Cooper

14:30 – 15:00 – Food in Contemporary Illustration Art

Fabio Barilari, introduzione di Jaxon Cooper

15:30 – 16:30 – Tavola rotonda su cibo e giornalismo

Giornalisti di Domani, moderano Michela Rossi Sonno e Carlotta Vacchelli

7 marzo – Finissage

18:30 - Visita guidata condotta dal team di curatori

20:00 - DJ Set a tema cibo di Tehrsa

© Riproduzione riservata