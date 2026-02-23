Cinturrino e la pistola: «Ho piazzato io l’arma. Il collega? Sapeva tutto»

true false

«Carmelo Cinturrino mi ha dato le chiavi della macchina, la Fiat panda di servizio con cui è arrivato, ordinandomi di andare in commissariato a prendere la valigetta degli atti. Io ho eseguito l’ordine e sono andato al commissariato e ho preso la valigetta, una borsa nera che appartiene a Cinturrino. Ho messo la valigetta nel cofano della macchina e sono tornato in via Impastato dove mi attendeva Cinturrino che ha subito aperto il cofano della macchina e ha prelevato qualcosa dalla borsa, era un