Studenti gazawi in Italia, il ministero allenta le rigidità sui requisiti di lingua italiana

Dopo l’articolo di Domani sulle partenze bloccate degli studenti perché non in possesso dei requisiti della lingua italiana, il Mur ha inviato una nuova circolare per provare a superare lo stallo nella quale chiede di seguire criteri di «ragionevolezza» e «proporzionalità» nell’esaminare le varie candidature

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«Nella mia anima è tornata la speranza», dice uno degli studenti ancora bloccati a Gaza in un gruppo WhatsApp in cui ragazze e ragazzi condividono paure e notizie sulle possibilità di evacuare dalla Striscia per motivi di studio e frequentare le università italiane. Dopo l’articolo pubblicato da Domani sulle partenze bloccate degli studenti gazawi perché non avevano i requisiti della lingua italiana, il ministero dell’Università e ricerca ha inviato una nuova circolare per provare a superare lo