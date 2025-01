Caos alla stazione di Milano, dalle 7.50 di questa mattina la circolazione dei treni è stata sospesa sulle linee Milano - Genova, Milano - Venezia e Milano - Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica.

Secondo la Polfer sarebbe un guasto alla linea aerea, causato da «un treno in partenza, questa mattina, a Milano, poco prima delle 7» quello che sta creando problemi alla circolazione, con forti ritardi e cancellazioni di treni, e relativi disagi ai passeggeri.

Il «guasto» annunciato in stazione Centrale a Milano, che sta provocando ripercussioni su diverse linee nazionali.

Nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa per i collegamenti da e per Venezia e Genova. Sono ancora in corso le verifiche tecniche alla linea elettrica per i collegamenti da e per Bologna.

Trenitalia consiglia di «evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili». Tanti i passeggeri in attesa anche a Roma con treni che hanno accumulato ritardi fino a 140 minuti alla stazione Termini. Il guasto sta creando ripercussioni anche alla stazione di Bologna, dove i treni, soprattutto quelli dell'Alta Velocità provenienti da nord, stanno accumulando pesantissimi ritardi, fino a 170 minuti.

Lentamente le linee iniziano ad essere riaperte dalle

Disagi inevitabili per i passeggeri che diventano subito materia di scontro politico.

«I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un'ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero», scrive su X Matteo Renzi. Al fondatore di Italia Viva fanno eco i deputati Pd Silvia Roggiani e Andrea Casu. «Con Salvini, anno nuovo vecchi problemi. Oggi ennesima giornata terribile per chi deve mettersi in viaggio in treno in Italia, con circolazione sospesa dalle ore 7.50 per verifiche tecniche alla linea nel nodo di Milano. Non sarebbe più semplice cambiare ministro dei Trasporti?».

Arriva anche il commento della segretaria Elly Schlein: «Ritardi e cancellazioni anche oggi. Trenitalia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l'unico spostamento che interessa al ministro Salvini è il suo, al ministero degli Interni. Il peggior ministro dei Trasporti della storia che si preoccupa solo di come passare da una poltrona all'altra mentre l'Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro».

