Dopo essere stato ascoltato per circa due ore lo scorso 31 maggio, la procura di Tempio Pausana, che si sta occupando delle indagini, ha presentato la richiesta. L’udienza è stata fissata per il 25 giugno

La procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo nell'ambito dell'inchiesta sul presunto stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese, avvenuto in Costa Smeralda, e per il quale è indagato insieme ad altri tre coetanei. I fatti risalgono all’estate 2019 e sarebbero avvenuti nell'abitazione di Grillo a Porto Cervo. Allora la ragazza aveva 19 anni. L'udienza è stata fissata per il 25 giugno.

L’interrogatorio

Il 31 maggio i carabinieri di Genova hanno ascoltato Ciro Grillo, che si è presentato per fornire dichiarazioni spontanee ai militari, fornendo la sua ricostruzione dei fatti.

Il figlio del leader del Movimento 5 stelle, assistito dal suo avvocato nonché cugino, Enrico Grillo, si è presentato in caserma, dov’è stato interrogato per circa due ore da un maresciallo del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino.

Le informazioni raccolte sono poi state trasferite alla procura di Tempio Pausania, che si sta occupando delle indagini, e che ha poche ore fa ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per i quattro ragazzi.

