Oltre agli arresti, il Gico della Guardia di finanza di Napoli, ha anche sequestrato, per un valore totale di 150 milioni di euro, immobili, quote societarie e beni mobili. Inoltre sono stati notificati altri due divieti temporanei di esercitare attività d’impresa. Per la procura di Napoli, il clan Moccia è una delle più grandi imprese mafiose ed era penetrato in diversi settori economici, tra cui quello dei rifiuti, degli appalti ferroviari, delle costruzioni e delle compravendite immobiliari.