La professionista ha conseguito il titolo di dottoressa in Legge all’università telematica Pegaso. Domani aveva svelato il giallo della laurea

false false

Claudia Conte, la giornalista pubblicista che ha rivelato una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non è laureata alla Luiss. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell’Università e della ricerca che oggi ha risposto all’interpellanza urgente del parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli.

Domani aveva anticipato che la professionista, che conta diversi incarichi e fondi pubblici, non avesse conseguito il titolo presso la rinomata università romana. Questa mattina la conferma.

«Claudia Conte si è immatricolata nell’anno accademico 2011-2012 presso la Luiss per frequentare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – si legge nella risposta del ministero a Bonelli – Ha sostenuto diversi esami prima di effettuare la rinuncia agli studi presso la citata università il 5 aprile 2016 per poi proseguire gli studi presso un’altra università». Si tratta dell’università telematica Pegaso, dove si è laureata in Legge nell’anno 2017.

Per quanto riguarda invece gli incarichi del ministero dell’Interno – la docenza alla scuola di formazione della polizia di Stato scoperta da Domani – si legge: «Claudia Conte è stata invitata a partecipare a quattro iniziative formative (...) Essendo giornalista ha partecipato in qualità di moderatrice, ad un’altra ha preso parte come autrice di un libro sul disagio giovanile, mentre non ha raccolto l’invito a partecipare all’ultimo intervento propostole». Poi si aggiunge: «Per lo svolgimento delle attività sopra menzionate non è richiesto il requisito della laurea e le prestazioni in argomento non sono state liquidate a causa dell’incompletezza della documentazione richiesta all’interessata al fine del pagamento».

© Riproduzione riservata