Claudia Conte: «Piantedosi? Parlerò». Il giallo della laurea alla Luiss

La professionista ha detto di aver studiato giurisprudenza all’ateneo: poi si è laureata nel dipartimento dei Parioli? Il curriculum per le docenze alla polizia. Non appare neanche tra gli alunni della scuola Ciampi
C’è un giallo nel curriculum di Claudia Conte, la giornalista, opinionista televisiva, attivista antimafia e scrittrice che nei giorni scorsi ha rivelato la sua relazione sentimentale col ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Un mistero che riguarda la sua laurea magistrale in Giurisprudenza alla Luiss. «Laurea in giurisprudenza» si legge nel curriculum presentato per assumere l’incarico di docente nella scuola di formazione della polizia di stato. Una docenza, come rivelato da Domani, che s