Co-housing per anziani. La comunità che dà una casa alle ex colf

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«Mentre il nostro governo parla di remigrazione, fuori dai riflettori, c’è una storia che i dati sull’immigrazione non raccontano: chi ha accudito le case degli italiani cerca oggi una casa per invecchiare». Scandisce bene le parole Antonio Ricci, vicepresidente del Centro studi e ricerche Idos, uno dei principali istituti italiani di ricerca su migrazioni, asilo e cittadinanza. «È la storia silenziosa di chi è arrivato giovane, ha lavorato per decenni, ha pagato i contributi, ha cresciuto i fig