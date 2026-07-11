nell’immobilismo della politica

Co-housing per anziani. La comunità che dà una casa alle ex colf

Diana Ligorio
Segui Domani su Google
11 luglio 2026 • 20:19

Per anni membri della comunità filippina hanno svolto lavori come badanti e assistenti familiari. «Alla pensione, però, si trovano soli. Vorrebbero avere diritto a una casa»

«Mentre il nostro governo parla di remigrazione, fuori dai riflettori, c’è una storia che i dati sull’immigrazione non raccontano: chi ha accudito le case degli italiani cerca oggi una casa per invecchiare». Scandisce bene le parole Antonio Ricci, vicepresidente del Centro studi e ricerche Idos, uno dei principali istituti italiani di ricerca su migrazioni, asilo e cittadinanza. «È la storia silenziosa di chi è arrivato giovane, ha lavorato per decenni, ha pagato i contributi, ha cresciuto i fig

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.