«Come cani dentro la gabbia», le voci dei reclusi di Gjadër

Domani ha raccolto le testimonianze inedite dei migranti rinchiusi nel centro in Albania. «Muore la civiltà», dicono gli avvocati. Meno di 100 ristretti nella struttura costata milioni
«Ho sempre lavorato, in fabbrica, in campagna, ho fatto saldature, ho raccolto l’uva, fagioli, pomodori, poi è scaduto il mio permesso di soggiorno, il mio avvocato non ha fatto ricorso e sono rimasto senza documenti. Io non ho mai fatto reati eppure sono qui». A parlare è Mohamed, nome di fantasia, rinchiuso nel centro di Gjadër, l’infernale struttura voluta dal governo Meloni in Albania con quasi un miliardo speso in cinque anni. È qui che sorge il Cpr, al cui interno è stato ricavato un picco