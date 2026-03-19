L’organismo sarà un luogo stabile di confronto culturale e di indirizzo strategico, con funzioni consultive, con l’obiettivo di monitorare le trasformazioni dell’informazione e il loro impatto sullo spazio pubblico, nel rispetto dell’autonomia della direzione e della redazione. Ecco chi sono i membri, scelti per l’autorevolezza dei loro percorsi, l’indipendenza di pensiero e la pluralità di competenze

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La Fondazione Editoriale Domani, costituita nel 2020 con l’obiettivo di garantire nel tempo indipendenza e solidità al progetto culturale di Domani e divenuta proprietaria unica della testata nel 2025, annuncia la costituzione del proprio Comitato Editoriale.

La Fondazione nasce dalla convinzione che la qualità dell’informazione sia un elemento essenziale per la tenuta delle democrazie liberali. In un contesto segnato da crescente complessità, polarizzazione e trasformazioni tecnologiche, il giornalismo di qualità rappresenta un bene comune che richiede rigore, autonomia e responsabilità.

Il Comitato Editoriale è un luogo stabile di confronto culturale e di indirizzo strategico, con funzioni consultive. Contribuisce a monitorare le trasformazioni dell’informazione e il loro impatto sullo spazio pubblico, a suggerire priorità tematiche di medio-lungo periodo e a rafforzare gli indirizzi valoriali della Fondazione, nel rispetto dell’autonomia della direzione e della redazione.

I membri sono stati scelti per l’autorevolezza dei loro percorsi, l’indipendenza di pensiero e la pluralità di competenze con cui interpretano alcuni dei nodi centrali del dibattito pubblico contemporaneo, dalla cultura alla scienza, dall’economia alle trasformazioni tecnologiche.

Fanno parte del Comitato:

Salvatore Bragantini, economista, esperto di finanza ed ex commissario Consob, voce indipendente su finanza e mercato;

Vera Gheno, sociolinguista, si occupa di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione, ha collaborato con l’Accademia della Crusca;

Nicola Lagioia, scrittore e già direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, ha fondato la rivista multimediale di cultura Lucy;

Debora Nozza, Assistant Professor in Computing Sciences all’università Bocconi, studia l’impatto etico e nella vita di tutti i giorni dell’intelligenza artificiale;

Michela Ponzani, storica, divulgatrice attiva sui temi della memoria democratica e docente di Storia contemporanea all’Università di Roma Tor Vergata;

Marino Sinibaldi, giornalista, autore e saggista, già direttore di Rai Radio3, dirige la rivista “Sotto il Vulcano” e ha ideato “Libri Come. Festa del libro e della lettura” che ancora dirige;

Antonella Viola, immunologa e professoressa ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova, tra le voci scientifiche più autorevoli nel dibattito pubblico italiano su scienza, salute e bioetica;

Antonio Campo Dall’Orto, presidente della Fondazione Editoriale Domani;

Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani.

«Questo Comitato è un importante pilastro dell’architettura di indipendenza che abbiamo voluto fin dall’inizio per il progetto Domani», dichiara Antonio Campo Dall’Orto, presidente della Fondazione. «La Fondazione nasce per garantire nel tempo autonomia e solidità al progetto editoriale del giornale. Il Comitato contribuirà a rafforzarne la missione culturale, ad arricchire la capacità di lettura del contesto e ad accompagnare nel lungo periodo l’impegno sul giornalismo di qualità».

«Un giornale indipendente ha bisogno non solo di una redazione libera, ma anche di istituzioni che nel tempo ne proteggano autonomia, credibilità e ambizione», afferma Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani. «Il Comitato Editoriale accompagnerà questa missione con uno sguardo autorevole sulle trasformazioni dell’informazione e della società, contribuendo a rafforzare nel tempo il progetto editoriale di Domani».

Con questa nomina, la Fondazione consolida il proprio impegno a garantire nel tempo le condizioni di autonomia e credibilità necessarie affinché Domani continui a svolgere il proprio ruolo nel panorama dell’informazione italiana.

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