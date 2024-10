Il Comitato di redazione di Domani esprime solidarietà ai colleghi del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini, destinatari di un mandato di arresto da parte delle autorità russe semplicemente per aver svolto il loro lavoro documentando la guerra in corso nella regione di Kursk. Siamo solidali anche con la troupe del Tg3 aggredita in Libano, vicino a Sidone. In seguito all’assalto l’autista locale, che accompagnava la giornalista Lucia Goracci e l’operatore Marco Nicois e lavorava da tempo con l’ufficio di Beirut nella Rai di Gerusalemme, ha avuto un infarto ed è morto. È inaccettabile che la vita di chi racconta la realtà in zone di conflitto non sia adeguatamente tutelata. Secondo l’ong indipendente Committee to Protect Journalists nell’ultimo anno sono morti almeno 128 giornalisti solo nell'ultimo anno di conflitto in Medio Oriente.

