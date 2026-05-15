«Con Minetti solo pochi mesi». Ecco le carte sulla testimone

Il Fatto: «Torres da Cipriani per vent’anni». Ma un accordo certifica che fu al Gin Tonic da maggio ’24 al marzo ’25. Gli avvocati dell’ex berlusconiana: «Ecco i suoi sms: voleva tornare da Cipriani dopo la presunta molestia»
Sulla scrivania del direttore dell’Interpol Uruguay c’è una richiesta della procura generale di Milano perché verifichi quanto raccontato al Fatto Quotidiano dalla testimone, Graciela Mabel de los Santos Torres, in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti, condannata a tre anni e undici mesi per peculato e induzione alla prostituzione. Un racconto che potrebbe far decadere i presupposti della clemenza perché mai sarebbe cambiato lo stile di vita, ispirato a condotte illecite, dell’ex consigl