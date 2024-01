Il 5 gennaio il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato ha emesso un decreto penale di condanna contro Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per il reato di diffamazione ai danni del nostro collaboratore Davide Assael. Come ricostruisce la procura di Velletri, dopo la pubblicazione su Domani di questo articolo del dicembre 2022, “L’ordinario antisemitismo di Chef Rubio”, Rubini «offendeva ripetutamente la reputazione di Davide Assael» con una serie di tweet. Accusandolo – con termini e toni particolarmente aspri – di odiare gli islamici.

Tra le offese raccolte dai magistrati, «il buon Stefano Feltri (ex direttore di questo giornale, ndr) permette al sionista David Assael di diffamarmi solo perché contrasto i suprematisti odiatori antiarabi come lui»; «shhh, a cuccia, da bravo. Vi nascondete dietro la vostra setta suprematista odiata e collaudata da anni, ma presi singolarmente non valete la mia palla sinistra. Continuatevi a nascondere dietro minacce di stampo mafioso che fate paura solo ai servi»; «spero che i sionisti (David Assael...) avranno il coraggio di guardare questo film… per vergognarsi una volta per tutte e sputarsi in faccia ogni mattina davanti allo specchio»; «sionista non è solo chi uccide, tortura, stupra, impedisce ai nativi palestinesi di ritornare o compie pulizia etnica in prima persona, ma anche chi come #DavidAssael difende l’esistenza della colonia d’insediamento israeliana e ne avalla i crimini».

La pena è stata fissata in 500 euro di multa.

