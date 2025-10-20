Condotte e i 340mila euro al capo del figlio di Urso

Ad aprile la European Brokers, dove il figlio del ministro ha lavorato fino a luglio, ha ricevuto due bonifici. Il proprietario Mainetti dice in una mail che la fideiussione è stata «pretesa» dai commissari del Mimit

Colossi del cemento, società di stato e compagnie di brokeraggio. Sullo sfondo commesse milionarie e conflitti di interessi. Questa è una storia che inizia nel 2018 e culmina nel 2025, con due ordini di bonifico. Sette lunghi anni di una vicenda piena di ombre e stranezze che direttamente e indirettamente coinvolge il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme a suo figlio Pietro, che fino a luglio ha lavorato per una srl, European Brokers, che tre mesi prima ha incassato 3