Oggi, giovedì 3 dicembre, a partire dalle ore 20.15 il premier Giuseppe Conte sarà in conferenza stampa per presentare le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19 contenute nel nuovo Dpcm dopo che stanotte il consiglio dei ministri ha approvato l’apposito decreto legge. Dove sarà possibile vedere la conferenza di Conte in diretta tv e in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Dove vederla in tv

Il premier si presenterà davanti alle telecamere alle 20.15. A quell’ora, sui principali canali, va in onda il telegiornale, che molto probabilmente verrà interrotto per mostrare le immagini del presidente del Consiglio. Sarà possibile dunque vedere la conferenza di Conte sui principali canali tv, come Rai 1, Canale 5 e La7. Ma non solo: anche i canali all news trasmetteranno il discorso del premier. Vi basterà sintonizzarvi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Conferenza di Conte in streaming

Per chi non sarà in casa alle 20.15, è possibile assistere al discorso di Conte anche in streaming. Ad esempio, sul profilo Facebook di Conte o sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza del premier hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o sulla diretta streaming di La7. Stesso discorso per i siti di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

Cosa prevede il nuovo Dpcm

Il Dpcm firmato stanotte sarà in vigore da domani, 4 dicembre, fino al 15 gennaio 2021. Il testo prevede alcune restrizioni specifiche per il periodo delle feste di Natale e Capodanno: dal 21 dicembre al 6 gennaio, infatti, saranno vietati gli spostamenti tra regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano). Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 inoltre saranno vietati gli spostamenti tra comuni diversi.

Sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

