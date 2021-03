Oggi, venerdì 19 marzo 2021, il premier Mario Draghi si presenterà in conferenza stampa per esporre le misure contenute nel nuovo Decreto Sostegni, che previste misure da 32 miliardi di euro a supporto di aziende e lavoratori danneggiati dalla pandemia, e per dare nuove comunicazioni sul Covid-19 in Italia: all’incontro con i giornalisti, presso la Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, interverranno anche i ministri dell'Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando. La conferenza si terrà al termine del Cdm, indicativamente alle ore 18.30. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Di seguito, tutte le informazioni.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

La conferenza stampa di Draghi è prevista per le 18.30 di oggi. A quell’ora, sui principali canali tv il palinsesto prevede altri programmi, ma alcuni potrebbero essere interrotti per dare spazio alla conferenza. Ciò che è certo è che la conferenza stampa sul nuovo decreto sarà trasmessa sui canali all news. Basterà dunque sintonizzarsi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48), per citarne alcuni.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA IN STREAMING

Per chi non sarà in casa a quell’ora, sarà possibile assistere alla conferenza anche in streaming. Ad esempio, sul profilo Facebook di Palazzo Chigi, come anche sull’account Youtube. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza sul nuovo decreto hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) ai siti internet di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

© Riproduzione riservata