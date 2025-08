L’ombra della corruzione. E poi i conflitti di interesse. Sono questi i punti centrali attorno a cui ruota l’interrogatorio di Manfredi Catella, ai domiciliari perché coinvolto nella maxi inchiesta della procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica.

Davanti al gip Mattia Fiorentini che confermerà l’impianto accusatorio avanzato dai pm, lo scorso 23 luglio il “re del mattone” si difende puntando il dito contro «il racconto mediatico» fatto su di lui, ormai descritto, dice, come «il signore che fabbrica, che fa tutto».

«Risponderò a ogni cosa al di là di quello che mi avete fatto passare negli ultimi cinque giorni», continua l’imprenditore di Coima, rivolgendosi ai pm. Questi ultimi dunque domandano, chiedono, scandagliando tutti gli episodi legati alle contestazioni mosse all’imprenditore, “erede”, si è detto, di Salvatore Ligresti.

Ma non c’è solo il Pirellino, cioè il progetto di riqualificazione che Catella definisce una «fregatura», tra i temi dell’interrogatorio. «C'è stato un alert da parte dell'organismo di vigilanza, o comunque della catena informativa di Coima SGR nel momento in cui dal 2023 in avanti, ci sono state delle relazioni economiche e delle transazioni che hanno remunerato un pubblico ufficiale (il riferimento è all’ex membro della commissione paesaggio del comune, Alessandro Scandurra, ndr)?», chiede uno dei magistrati a Catella.

Tradotto: la volontà dei pm è capire se, davanti al conflitto di interesse delineato, Coima Sgr, che opera sotto la vigilanza di Bankitalia, abbia segnalato il problema.

La risposta di Catella però è per la prima volta incerta. Tanto che uno dei suoi legali dovrà intervenire: «Credo – dice il legale al suo assistito – che la domanda fosse se è a conoscenza di un alert della segnalazione da parte dell'organismo di vigilanza su questo tema, cioè sul fatto storico. Se lo sai gli dici di sì, se non lo sai gli dici di no, se no dici: "Non me lo ricordo"».

Tuttavia nel prosieguo dell’interrogatorio non arriverà né un sì né un no né un non me lo ricordo. «Io sono molto vigile su tutti i controlli, ma non sono un esperto. Nel momento in cui Scandurra, lui ha un tema per i suoi ruoli, è lui che deve verificare se sta facendo un abuso d'ufficio o altro, non noi». Fino a una sorta di ammissione: «Sappiamo sicuramente che Scandurra era membro... Cioè non sto dicendo: "Nessuno di noi sapeva che era membro", no figurati!».

Da qui la considerazione del magistrato, messa a verbale: «Un organismo di vigilanza che funziona, che deve sorvegliare che l'attività di impresa non sia messa a rischio rispetto a dei comportamenti che possono essere rischiosi o generare ipotesi di reato, è quello proprio di non remunerare Pubblici Ufficiali che possono incrociare la loro strada con quella dell'attività di impresa».

Così pare non sia andata all’interno della commissione paesaggistica di Palazzo Marino, un altro tema affrontato nelle 45 pagine di verbale di Catella dove pure si passano in rassegna «gli incontri» con l’ormai ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi.

Intanto venerdì 8 agosto inizieranno le udienze davanti ai giudici del Riesame, mentre i pm meneghini stanno valutando l’idea di presentare appello sul mancato riconoscimento dell'induzione indebita per la vicenda del Pirellino. Contestazione venuta meno anche per uno degli indagati “eccellenti” dell’inchiesta: il sindaco Beppe Sala.

© Riproduzione riservata