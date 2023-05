Non piove più in Emilia-Romagna, ma questa non è del tutto una buona notizia. Quando l’acqua che ha allagato le strade e le case defluisce lascia dietro di sé una grande quantità di fango e detriti.

La pioggia lava via il fango, ma il sole di questi giorni invece rischia di cementificarlo, bloccando l’opera di uomini e mezzi. Alcuni volontari bresciani del soccorso fluviale alluvionale hanno detto: «Operiamo con pale, pompe e idrovore, ma il lavoro è immane. Il fango è ovunque e il caldo comincia a farsi sentire da quando non piove. Il fango solidifica in croste sino a 30 o 40 centimetri e le pale possono fare poco davanti alla persistenza dei detriti».

Il Consiglio dei Ministri

Alle 11 di stamattina è stato riunito il Consiglio dei ministri già previsto da qualche giorno per discutere della situazione emergenziale in Emilia-Romagna. Alla fine della riunione è previsto un decreto legge che possa stanziare le risorse necessarie per la ricostruzione.

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha detto che «il governo sta pensando a risorse provenienti da lotterie aggiuntive e dal ricavato delle aste di auto sequestrate alla criminalità organizzata» per trovare risorse aggiuntive da destinare alla regione. Inoltre il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato di possibili misure nel consiglio dei ministri di oggi come «sospensione dei mutui, rateizzazione degli oneri fiscali e soprattutto l’attivazione del fondo di garanzia».

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha invece fatto riferimento al fondo europeo di solidarietà da cui crede si «possa arrivare a chiedere 300-400 milioni. Bruxelles farà l’istruttoria e poi il parlamento voterà». Dopo i primi stanziamenti è prevista una seconda fase per gli indennizzi e la ricostruzione, ma per questa fase la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che «saranno prima necessarie una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure»

A seguito della riunione Meloni incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

La bozza del decreto

In questa prima fase le risorse stanziate dal governo dovrebbero raggiungere i trecento milioni di euro. Nella bozza del decreto intanto si legge che il governo avrebbe deciso uno stop ai termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 4 maggio al 31 agosto 2023 per le imprese con residenza, sede legale o operativa nei territori colpiti dall’alluvione.

Sono sospesi anche i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef. I versamenti sospesi andranno effettuati senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Nella bozza sono disposti ristori per 300 milioni, a valere sui fondi Simest, alle imprese esportatrici della regione Emilia-Romagna per danni materiali e perdita di reddito causati dall’alluvione; finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10 per cento senza garanzie bancarie per le imprese esportatrici colpite.

Sembra essere previsto anche un bonus a fondo perduto fino a ottomila euro per le micro e piccole imprese manifatturiere per l’acquisto di strumenti informatici e digitali strumentali alle attività di internazionalizzazione andate distrutte nell’alluvione.

Infine, un bonus “export digitale plus”, che prevede anche assistenza specialistica nella vendita online e nel marketing all’estero, sarà avviato in anticipo a favore delle piccole e micro imprese delle zone colpite dall’alluvione.

La sospensione dei mutui dei privati non dovrebbe entrare nel decreto ma in un accordo con l’Abi, l'Associazione bancaria italiana.

Le richieste del sindacato

La Fiom-Cgil dell’Emilia-Romagna ritiene che «l’aiuto concreto prestato da singoli cittadini, associazioni, movimenti, società civile deve essere traslato anche nell’ambito del lavoro» e aggiunge che «richiedere la cassa integrazione deve essere inteso come un dovere morale delle imprese».

I volontari

Numerosi volontari sono arrivati da tutta la regione e dal resto d’Italia già nei primi giorni, inizialmente organizzandosi in autonomia e chiedendo informazioni su Telegram direttamente ai cittadini colpiti dall’alluvione. Successivamente i vari comuni hanno cominciato a organizzarsi con associazioni e organizzazioni.

Non solo. Un gruppo di musicisti di Cesena, I Rockin’100, ha creato un sito web: www.volontarisos.it dove chiunque voglia aiutare può registrarsi, scegliere il Comune dove al momento sono presenti i turni disponibili e il portale poi agisce da punto di contatto tra amministrazioni e cittadini.

I volontari dovranno essere maggiorenni, avere stivali alti di gomma e guanti di gomma, spazzolone, badile o pala, ed essere autosufficienti per i pasti e l’alloggio. Ovviamente dovranno attenersi alle indicazioni di sicurezza specifiche di ogni situazione. Chi l’ha provata in questi giorni assicura che tutto funziona alla perfezione, senza sbavature. In pochi giorni 10.000 volontari si sono iscritti alla piattaforma e 10 Comuni sono stati coinvolti. I soccorsi arrivano anche dall’estero grazie al meccanismo di Protezione civile dell’Unione europea. Si tratta di un pool volontario di risorse pre-impegnate dagli Stati membri per essere dispiegate immediatamente per situazioni di calamità naturale.

In aiuto alla popolazione c’è anche un contingente di oltre 120 psicologi con una formazione specifica nella gestione dell’emergenza che operano nei centri di accoglienza allestiti nel territorio.

Conselice

Conselice è uno dei paesini più colpito nel ravennate in cui, a causa dei fragilissimi argini del Reno, non è possibile fare partire un’azione di pompaggio, perciò l’acqua dovrà defluire molto lentamente. La sindaca, Paola Pula, ha detto che ci vorranno una decina di giorni prima che possa defluire. Immediate le proteste della popolazione che in questo modo sarà costretta a vivere circa 17 giorni in tutto con l’acqua stagnante ha allagato la cittadina.

