Il premier Giuseppe Conte, come gli altri capi di stato del summit, ha inviato il suo video-messaggio al summit di Riad per promuovere l'agenda del G20. Secondo il premier «il summit di Riad sarà una tappa importante per dimostrare la determinazione del G20 nell'affrontare la pandemia globale e il suo impatto sulle vite di ognuno di noi e rifletterà il nostro impegno per una ripresa rapida dalla crisi e per trovare soluzioni alle sfide che l'umanità ha davanti a sé, dai cambiamenti climatici alle diseguaglianze».

Conte ha poi aggiunto di ritenere «necessario ora essere uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore, normalità. L'imminente presidenza italiana del 2021 è determinata è determinata a sviluppare gli esiti del summit di Riad e a continuare a promuovere le azioni importanti del G20».

Il premier italiano ha poi ricordato che «negli ultimi mesi la comunità internazionale si è trovata di fronte a una pandemia senza precedenti nell'ultimo secolo, con conseguenze sanitarie e socioeconomiche sbalorditive. Il bilancio delle vittime è salito a oltre un milione e il Fondo monetario internazionale ha previsto che 90 milioni di persone in più saranno cadute in povertà entro la sola fine del 2020».

Conte ha infine aggiunto che «la recrudescenza della pandemia in molte regioni richiede, ancora una volta, decisioni difficili da parte dei governi e importanti sacrifici da parte dei cittadini».

