Coop, solidità nei dati di Bilancio 2025 e cambio al vertice. Maura Latini lascia la guida di Coop Italia a Domenico Brisigotti nominato nuovo presidente. Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione. Al via una nuova stagione che punta al rafforzamento in uno scenario competitivo in grande e veloce cambiamento

false false

Nel 2025 il giro d’affari complessivo ha raggiunto i 17 miliardi di euro; oltre 15,1 miliardi sono sviluppati solo dalla parte retail; complessivamente la rete, forte di 2237 punti vendita, copre 18 regioni. Confermato il dato occupazionale (58.000 dipendenti con una presenza di occupazione femminile pari a oltre il 71 per cento con quasi il 46 per cento di donne in ruoli direttivi) e la numerica della base sociale; 6,2 milioni di soci aderiscono a 67 cooperative di consumatori.

La quota di mercato si attesta nel 2025 sul 10.9 per cento con una variazione di -0,1 per cento rispetto all’anno precedente: Coop è posizionata tra le prime tre insegne della grande distribuzione italiana.

Il marchio

Consolidata anche nel corso del 2025 l’offerta del Prodotto a Marchio Coop che, dopo la fase di espansione, si concentra ora sull’ottimizzazione della proposta. L’incidenza sul totale delle vendite ha superato il 40 per cento a volume e a fine 2025 il fatturato generato dal prodotto a marchio Coop ha superato i 3,5 miliardi di euro.

Brillanti le performance di Coop Voce, la telefonia a marchio Coop, che continua a incontrare il favore di soci e consumatori superando nel 2025 i 2,3 milioni di utenti (+3,4 per cento vs 2024) e sviluppando un giro d’affari pari a circa 161 milioni di euro (+ 2,6 per cento rispetto al 2024).

All’indomani di un seminario interno che ha visto compattarsi le grandi cooperative di consumatori in un impegno rinnovato e unitario di presidio del mercato e al tempo stesso di rilancio, Coop Italia mantiene il ruolo centrale che le è proprio e per conto delle cooperative associate gestisce la negoziazione e gli acquisti con i fornitori, sviluppa i prodotti a marchio Coop garantendo innovazione e controllandone qualità e sicurezza e gestisce politiche e strategie di marketing e comunicazione.

Il cambio al vertice

Alla guida del consorzio viene nominato come presidente Domenico Brisigotti, già direttore generale dal 2023, sostituendo Maura Latini che lascia Coop Italia dove in 16 anni ha coperto vari ruoli fino a diventarne Presidente 3 anni fa. Un passaggio di consegne importante all’insegna del cambiamento. Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione di Coop Italia. «Accolgo con impegno e senso di responsabilità questa nomina, consapevole di avere davanti un obiettivo sfidante. Per rispondere al meglio alle difficoltà di un momento caratterizzato da una forte discontinuità occorrerà cambiare le regole del gioco. Coop Italia dovrà in questo senso non subire il cambiamento ma gestirlo e governarlo», ha detto il neopresidente Domenico Brisigotti.

A Maura Latini, che conclude la sua carriera, è andato il ringraziamento e il riconoscimento da parte del movimento cooperativo per la professionalità e la passione con cui ha svolto i suoi incarichi. Maura Latini ha ricoperto per Coop un ruolo di primo piano sulla scena economica e sociale nazionale. «La nomina del nuovo Presidente di Coop Italia è un atto compiuto con convinzione e unitariamente da tutte le cooperative associate. Ora si apre una nuova fase in cui Coop dovrà candidarsi a essere un polo autorevole e attrattivo nel processo in corso di riorganizzazione del mercato», ha commentato invece Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative Consumatori).

© Riproduzione riservata