La “verticalizzazione” della città Luigi Corbani, ex vicesindaco di Milano, l’ha vista nascere. «Prima non era così, oggi se passeggi in via Stresa accanto alle casette alte quattro piani trovi torri imponentissime», racconta il portavoce del comitato “Sì Meazza”, che da tempo si batte per contrastare il nuovo progetto di stadio fortemente desiderato dall’amministrazione Sala, in trattativa coi club di Milan e Inter per la compravendita.

Dagli esposti degli attivisti i fari della procura di Milano, che ha aperto un fascicolo, della Corte dei conti, dell’Anac e del Tar della Lombardia. «Ma non solo il San Siro, da anni come comitato – continua Corbani – denunciamo la speculazione edilizia, gli interessi privati che a Milano fanno da padroni». Così la nuova maxi inchiesta dei pm meneghini sulla gestione dell’urbanistica pare non dargli torto.

Com’è cambiata la città in questi anni?

È cambiata in peggio. Dicono che Milano debba diventare sempre più “attrattiva”, ma attrattiva per chi? Forse per i turisti e per i fondi d’investimento. Non ci si aspetta che una giunta di centrosinistra contribuisca ad aumentare le disuguaglianze. Ma tant’è.

Disuguaglianze?

Certo. La gente viene spinta fuori dalla città. Pensiamo al ceto medio. Un insegnante, un poliziotto, uno studente. Come si fa ad affrontare il costo degli affitti a Milano? Ecco che chi non può permetterselo è costretto ad andare in periferia. E questo anche a causa della speculazione edilizia, dei grattacieli che stanno costruendo: case per ricchi, di lusso, da cui deriva un aumento generale del costo della vita.

Costruire grattacieli può significare non consumare suolo.

Prima di tutto un grattacielo bisognerebbe costruirlo rispettando gli strumenti normativi preposti. Qui invece si costruisce con la Scia, che di solito serve se vuoi creare una finestra nel bagno di casa. Ecco l’effetto del salva Milano.

L’inchiesta recente sull’urbanistica parla anche dello stadio.

Sì, ho letto. La vicenda del Meazza è emblematica: non c’è alcuna gestione politica, ma solo l’arroganza del potere. Il sindaco Sala in un consiglio comunale d’altronde ha detto che non sempre la politica può imporre le regole. E allora, mi chiedo, chi dovrebbe imporle? Stiamo assistendo a un totale asservimento ai privati.

E da questa amministrazione non c’è volontà di dialogare coi comitati cittadini. Ecco questa inchiesta sta portando a galla un problema gigantesco: ci dice quali interessi, in questi anni, l’amministrazione ha privilegiato.

Come sogna la Milano del futuro?

Spero che diventi una città davvero metropolitana. Che non significa avere grattacieli o essere lastricata di porfido. Al momento a Milano non c’è verde, in piena estate su otto piscine comunali solo tre sono aperte, il Lido di Milano è chiuso, non ci sono i collegamenti che si millantano. Spopolano gli interessi dei privati. E ai giovani, agli anziani, al ceto medio chi pensa?

