I finanzieri della tenenza di Corleone hanno individuato un appezzamento di terreno nel comune siciliano, all’interno del quale erano accatastati diversi rifiuti speciali. Successivamente, con l’aiuto di due tecnici comunali appositamente designati dall’ente comunale come ausiliari di polizia giudiziaria, i militari hanno effettuato un sopralluogo più approfondito ed è stata accertata la presenza all’interno del sito, esteso per circa 35 metri quadri, di lastre di eternit non integre del peso complessivo di circa trecento chili. La scoperta ha fatto scattare la denuncia nei confronti di ignoti mentre l’area adibita a discarica abusiva è stata sottoposta a sequestro.

