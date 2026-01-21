Anche Mediaset contro Corona: «Bloccate i suoi social e il programma»

Nuovo round dello scontro che si è aperto dopo le puntate trasmesse su YouTube dall’ex paparazzo indagato per revenge porn. Prima le rivelazioni di presunti abusi a sfondo sessuale dell’ex conduttore del Grande Fratello, ora la reazione dei Berlusconi
«Avevo in mano le vite di tutti», sussurra Fabrizio Corona nella serie televisiva disponibile su Netflix. La sua vita da paparazzo, poi inquisito e pluricondannato, incorniciata da una pretesa d’impunità, un narcisismo e una vanagloria senza fine. Il suo mondo, fatto di foto e pressioni, soldi con la pala e diffusa acquiescenza nei confronti delle sue condotte, sembra sgretolato, finito. E, invece, no. Corona è così: torna. Se fosse un’erba sarebbe gramigna, ricresce sempre. Incubo per chi lo de