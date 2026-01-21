La guerra dell’ex paparazzo

Anche Mediaset contro Corona: «Bloccate i suoi social e il programma»

Fabrizio Corona
Fabrizio Corona
Fabrizio Corona
Nello Trocchia
21 gennaio 2026 • 20:27Aggiornato, 21 gennaio 2026 • 20:28

Nuovo round dello scontro che si è aperto dopo le puntate trasmesse su YouTube dall’ex paparazzo indagato per revenge porn. Prima le rivelazioni di presunti abusi a sfondo sessuale dell’ex conduttore del Grande Fratello, ora la reazione dei Berlusconi

«Avevo in mano le vite di tutti», sussurra Fabrizio Corona nella serie televisiva disponibile su Netflix. La sua vita da paparazzo, poi inquisito e pluricondannato, incorniciata da una pretesa d’impunità, un narcisismo e una vanagloria senza fine. Il suo mondo, fatto di foto e pressioni, soldi con la pala e diffusa acquiescenza nei confronti delle sue condotte, sembra sgretolato, finito. E, invece, no. Corona è così: torna. Se fosse un’erba sarebbe gramigna, ricresce sempre. Incubo per chi lo de

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.