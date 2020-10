La Grecia annuncia un parziale lockdown a partire da martedì a causa dell’aumento dei casi di coronavirus. Lo ha detto il premier, Kyriakos Mitsotakis, in un discorso alla nazione trasmesso in televisione, nel quale ha spiegato le misure che entreranno in vigore. «Non sarà una quarantena come la prima volta», ha detto il premier greco, spiegando che le misure prevedono un coprifuoco notturno dalla mezzanotte alle 5 del mattino in tutto il paese, con la chiusura di ristoranti, bar, caffè, cinema e palestre nelle città maggiormente colpite dalla diffusione del virus.

Le aree più colpite sono in quasi tutta la Grecia settentrionale e nella regione di Atene. In queste zone i ristoranti potranno effettuare solo il servizio di asporto e consegna. Nel resto del paese, oltre al coprifuoco notturno, resterà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina. Le lezioni universitarie si terranno da remoto. Le misure rimarranno in vigore per tutto il mese di novembre.

La decisione è stata presa a seguito del sensibile aumento di casi giornalieri di coronavirus registrato in Grecia negli ultimi giorni, oltre i mille questa settimana, con un picco di 1.690 nuovi casi raggiunto nella giornata di venerdì. Contrariamente al lockdown della scorsa primavera, i viaggi all’interno del paese non saranno soggetti alle limitazioni e i negozi al dettaglio rimarranno aperti.

