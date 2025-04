Due esposti che potrebbero rappresentare un mero esercizio di stile. E non avere alcuna conseguenza. Sono quelli presentati dal consigliere leghista dell’amministrazione capitolina, Fabrizio Santori, e dall’ex sindaca pentastellata di Roma, Virginia Raggi, alla Corte dei Conti: riguardano l’organizzazione della manifestazione politica dello scorso 15 marzo a piazza del Popolo, promossa dal quotidiano La Repubblica su idea dell’editorialista Michele Serra e finanziata, come si è scoperto, dal Comune di Roma guidato dal dem Roberto Gualtieri.

«Verificare eventuali violazioni delle normative vigenti in materia di gestione delle risorse pubbliche», è l’invito nell’esposto di Santori. Che poi aggiunge: «L’uso di risorse pubbliche per eventi a carattere politico e divisivo solleva gravi interrogativi sulla corretta gestione delle finanze pubbliche e sull’imparzialità dell’azione amministrativa (…) l’organizzazione e il finanziamento diretto dell’evento da parte di Roma Capitale appaiono ingiustificati sotto il profilo dell’interesse pubblico e potrebbero configurare un illecito impiego di risorse pubbliche».

Analoghe le parole messe nero su bianco dall’ex prima cittadina (e da sei consiglieri municipali dell’M5s) nel documento, ancora una volta diretto ai giudici contabili: «L’evento “Una piazza per l'Europa” deve necessariamente considerarsi una manifestazione politica e non istituzionale, in cui l’ente locale ha scelto di appoggiare un evento lanciato da un privato con un intento politico ben preciso (…) La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere».

IL DANNO E LO SCUDO

Tradotto: sia Sartori sia Raggi – così come il senatore forzista Maurizio Gasparri che il suo esposto lo ha presentato direttamente ai pm di piazzale Clodio – chiedono di accertare la responsabilità da danno erariale in capo al Comune. Una responsabilità che, tuttavia, laddove ci fosse, potrebbe essere coperta dal cosiddetto scudo erariale, introdotto nel 2020 dal governo Conte, rinnovato dagli esecutivi Draghi e Meloni e oggi oggetto della proposta di riforma che ha appena incassato l’ok della Camera e modifica il sistema della responsabilità amministrativa.

Il provvedimento, a prima firma del meloniano Tommaso Foti, grazie a un precedente emendamento approvato in commissione, la colpa grave è sempre esclusa per i «titolari di organi politici», dai sindaci, passando per i presidenti di Regione o di Provincia, fino agli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali. La loro «buona fede» andrà in ogni caso presunta «fino a prova contraria» quando si adottano atti «proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi».

Tutto questo potrebbe avere ripercussioni anche sulla vicenda legata alla “Piazza di Repubblica”. Perché? La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo: se non c’è dolo, ma colpa grave il danno erariale è coperto dallo scudo (prorogato fino al 30 aprile prossimo). In altre parole la responsabilità che Santori e Raggi chiedono di accertare potrebbe esserci, ma restare “impunita” a causa di un meccanismo voluto prima dai pentastellati, poi dal centrodestra.

Nel frattempo sulla manifestazione indaga anche la procura di Roma (pm De Falco), a cui lo stesso Santori ha inviato un nuovo esposto che, dunque, si aggiunge a quello già presentato da Gasparri. Fronte Corte dei Conti, però, la vicenda potrebbe venire archiviata. Ed esistono già dei precedenti.

Uno è quello che riguarda tra gli altri il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, accusato di aver prodotto un danno patrimoniale per il conferimento di un incarico come consigliere esperto a una consulente che in realtà non avrebbe avuto i requisiti per svolgere il lavoro assegnatole. Nel caso di specie la Corte dei conti ha accertato il danno erariale, escludendo il dolo: il fascicolo è pertanto stato archiviato. “Colpa” dello scudo. E oggi, per la piazza di Repubblica, la storia potrebbe ripetersi.

