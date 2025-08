«L’esecutivo può stilare una lista, non impedire una valutazione caso per caso». Albano: «Impossibile ripartire con l’intesa». Ma nel giugno 2026 cambia tutto

Tutti i tentativi del governo di salvare i centri di trattenimento in Albania, così come pensati nel protocollo iniziale, sono caduti nel vuoto. La Corte di giustizia dell’Ue ha pubblicato la sentenza, tanto attesa, sul concetto di paese di origine sicuro, confermando la posizione della sezione specializzata del tribunale di Roma prima, e della Corte d’appello poi, e condizionando, almeno per ora, l’attuazione dell’intesa siglata con Tirana. «La Corte ha dato ragione al tribunale di Roma su tutti e quattro i quesiti», dice Silvia Albano, giudice della sezione specializzata e presidente di Magistratura democratica.

I casi arrivati a Lussemburgo riguardano due cittadini bengalesi, salvati in mare e portati in Albania a ottobre 2024. I giudici in un primo momento non hanno convalidato il loro trattenimento e hanno rinviato il giudizio sul ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale. La Corte si è quindi espressa stabilendo che uno stato membro può designare «paesi d’origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo».

In altre parole, il governo può stilare una lista, ma questo non può impedire al giudice di verificare se la designazione rispetta il diritto Ue. E la valutazione caso per caso, scrive la Corte, può essere fatta «da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso» nell’ambito delle cosiddette procedure accelerate di frontiera.

Provenire da uno degli Stati inseriti nell’elenco, come il Bangladesh, significa poter essere sottoposto a procedure accelerate. Quindi, avere meno garanzie, tempi ristretti e una buona possibilità che la propria richiesta di asilo venga rigettata perché, secondo le valutazioni governative, la situazione del paese sarebbe tale da presumere che le richieste di protezione internazionale siano infondate.

Le schede paese

C’è però un altro punto fondamentale su cui si è espressa la Corte. «Le fonti di informazione» alla base della «designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale». Devono esserlo per garantire una tutela giurisdizionale effettiva e consentire al richiedente «di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili». Anche il giudice nazionale deve poter avere «tutti gli elementi di fatto e di diritto» per «procedere a una valutazione aggiornata del caso» e rilevare «una eventuale violazione».

L’elenco stilato dall’Italia fino a ottobre 2024 era contenuto in un decreto interministeriale, accompagnato da schede paese. Con la decisione del governo di modificare la natura della norma e inserire la lista in un decreto legge, convertito, le schede non sono state aggiornate, né allegate.

L’esecutivo aveva accusato il tribunale di Roma di aver deciso in base alle proprie fonti, ma – ricorda Albano – «è la stessa direttiva a individuarle e, vista l’assenza, abbiamo fatto riferimento alla scheda allegata al decreto interministeriale». Secondo questo documento, infatti, il Bangladesh può essere considerato paese sicuro ma non per determinati gruppi di persone. Motivo per cui i giudici di Roma non avevano convalidato i trattenimenti dei migranti.

Secondo le norme Ue – scrive la Corte – uno Stato membro non può includere nella lista un paese che non garantisca una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione. Non è quindi possibile prevedere eccezioni, come aveva già stabilito la sentenza Ue del 4 ottobre 2024 richiamata anche dai giudici di Roma. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si sbagliava quando sosteneva che i magistrati italiani avessero interpretato male.

Quindi, dopo la pronuncia, se si considerano le ultime schede paese disponibili, la maggior parte degli stati dell’elenco italiano non possono essere ritenuti sicuri, perché pieni di eccezioni. Come l’Egitto, altro paese di provenienza dei richiedenti portati in Albania.

E ora?

L’effetto di questa decisione, per Albano, «è importante per i casi futuri, perché non è possibile ripartire con l’implementazione del protocollo iniziale». Almeno fino al 12 giugno 2026, quando – come ricorda anche la Corte Ue – entrerà in vigore il Patto Ue su migrazione e asilo, che al contrario «consente di prevedere eccezioni per tali categorie di persone chiaramente identificabili». Secondo Albano, però, «il nuovo regolamento procedure non risolverà la questione Albania, perché prevede che le zone di frontiera devono essere individuate nel territorio Ue, e Tirana non ne fa parte».

Il Patto Ue introdurrà però un nuovo meccanismo che andrà ad aggiungersi alla lista dei paesi sicuri che, secondo l’avvocato di Asgi Salvatore Fachile, potrebbe invece creare degli spazi di manovra per il governo. Come ad esempio l’applicabilità di queste procedure a chi proviene da quei paesi che hanno un tasso di riconoscimento europeo delle richieste di protezione internazionale inferiore al 20 per cento. «Questo potrebbe esaurire l’uso del concetto di paese sicuro», dice il legale, ricordando che ora la vera battaglia si svolge su un’altra decisione della Corte Ue, attesa tra diversi mesi.

Si tratta del rinvio della Cassazione sull’ultima modifica del governo che ha trasformato la struttura di Gjadër in Centro di permanenza per il rimpatrio: è possibile trattenere le persone fuori dal territorio Ue?, chiede la Suprema corte, che «ha dubitato della possibilità che questo possa avvenire secondo il diritto comunitario», spiega Albano.

Fino a qualche giorno fa a Gjadër erano trattenute 27 persone. La Corte d’appello, richiamando il rinvio della Cassazione, continua a non convalidare i trattenimenti dei richiedenti asilo. I giudici di pace, invece, «meno autonomi», precisa Fachile, non considerano il rinvio e convalidano. «Rispetto all’applicazione attuale non cambia una virgola», conclude l’avvocato, «ma rimane il valore politico di questa decisione».

© Riproduzione riservata