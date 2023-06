Si dice meglio soli che male accompagnati, ma a tavola si cerca di trovare sempre l’accompagnamento giusto. E per goderci di più i nostri cibi preferiti, cosa c’è di meglio della ricerca del calice di vino più adatto?

Pizza

La classica pizza margherita è preparata con pochi e semplici ingredienti. La pasta di pane, che come tutti i farinacei ha una tendenza leggermente dolce, la morbida grassezza della mozzarella, la salsa di pomodoro, un filo d’olio e del basilico fresco. Per l’abbinamento suggeriamo un vino fragrante, non troppo strutturato e di buona freschezza. Se vogliamo restare nel territorio, possiamo scegliere un Costa d’Amalfi Bianco, una Falanghina dei Campi Flegrei o una Falanghina del Sannio. Anche i rosé si sposano bene con la pizza, in particolare un Etna Rosato o un Chiaretto del lago di Garda.

Pasta con le polpettine

Un piatto sostanzioso e succulento, che alla pasta al sugo di pomodoro unisce la ricchezza delle polpette di carne. La buona struttura e la complessità degli ingredienti, favorisce la scelta di un rosato molto intenso: un Cerasuolo d’Abruzzo o un Tavel del sud della Valle del Rodano. Eccellenti anche gli abbinamenti con un rosso di media struttura affinato solo in acciaio, con tannini leggeri e buona freschezza. Si può scegliere tra un Piedirosso dei Campi Flegrei, un Frappato di Vittoria o un Morellino di Scansano.

Käsespätzle

Questo piatto, ricco e saporito, a base di piccoli gnocchetti conditi con burro, cipolle soffritte e formaggio a pasta dura grattugiato, è un classico della cucina austriaca. Per bilanciare la cremosa grassezza del formaggio fuso e l’intensità della cipolla, è perfetto un vino bianco di carattere e notevole freschezza. La scelta ideale è un Mosel Riesling Trocken, caratterizzato da sfumature floreali, aromi agrumati e da un finale di vibrante acidità.

Nutella

La Nutella è una crema agli aromi di nocciola e cioccolato ricca di zuccheri e grassi. L’abbinamento con il vino è piuttosto insolito e raro. Non è un dessert classico e il suo consumo avviene spesso a merenda, a colazione o per uno snack estemporaneo. Proprio considerando le sue particolari caratteristiche, stavolta ci prendiamo una licenza dal mondo del vino e consigliamo un buon caffè Chemex da varietà Mundo Novo o Catuai Amarelo.

Alici fritte

Il gusto sapido e intenso del pesce azzurro, la croccantezza leggermente untuosa tipica del fritto, richiedono un vino molto fresco. Perfetto un Franciacorta Extra-Brut o un Trento Doc Extra-Brut, che con le loro delicate fragranze, le sfumature iodate e il sottile perlage, contribuiscono a sgrassare e pulire il palato senza mai essere troppo invadenti. Chi preferisce i vini fermi, può scegliere il carattere marino di un Vermentino dei Colli di Luni o la freschezza vulcanica di un Etna Bianco.

Tonno in scatola

Il tonno ha carni di buona texture, leggermente asciutte e con un gusto abbastanza intenso. Anche se al naturale, il condimento con un filo d’olio extravergine d’oliva conferisce al tonno una sensazione leggermente untuosa. Per bilanciare il sapore del tonno e la presenza dell’olio, consigliamo un vino bianco di media persistenza e di vivace acidità. Si può optare per la limpida verticalità di un Greco di Tufo, o scegliere la verve agrumata di un Catarratto siciliano coltivato in altura, oppure l’elegante freschezza di un Verdicchio di Matelica o di un Trebbiano d’Abruzzo.

Torta di amaretti

La torta agli amaretti ha una consistenza soffice e un delicato gusto di mandorla. Nel campo dei dessert, l’abbinamento segue la regola della concordanza, quindi sceglieremo un vino dolce, ma di buona freschezza, per contrastare la sensazione asciutta tipica di molti dolci lievitati. Un buon abbinamento è il classico Moscato d’Asti frizzante. I suoi profumi floreali di zagara, le note fruttate e una dolcezza ben equilibrata dall’acidità, si sposano molto bene con l’aromaticità della mandorla. In alternativa potremmo scegliere un Valdobbiadene Superiore Cartizze Extra-Dry.

Sacher

Il gusto leggermente amaro del cioccolato fondente, si fonde con un cuore soffice farcito con la confettura di albicocche. È un dolce dai sapori intensi e ricchi. Per l’abbinamento sono adatti vini di buona struttura e persistenza aromatica. Se vogliamo restare su un classico abbinamento territoriale sceglieremo un Riesling Auslese dolce. Tuttavia il cioccolato fondente, si sposa molto bene con vini passiti da uve a bacca rossa. In questo caso possiamo orientarci su un Recioto della Valpolicella o un Moscato di Scanzo. Gli amanti dei vini liquorosi potranno osare l’abbinamento con un Banyuls o un Rivesaltes.

