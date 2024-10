Liam Payne, cantante 31enne ed ex membro della boyband One Direction, è morto ieri a Buenos Aires dopo una caduta dal balcone della sua camera di hotel, al terzo piano dell’albergo. Non è ancora chiara la dinamica e neanche la caduta sia stata volontaria o no.

Secondo le ricostruzioni, il personale dell’hotel aveva chiamato nel pomeriggio le forze dell’ordine per il comportamento violento di un ospite – Payne –, probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe, che era stato poi riaccompagnato nella sua stanza, dove secondo alcune foto reperite dai giornali locali (come il quotidiano Clarín) le autorità hanno trovato droga e altri oggetti per l’assunzione. Bbc e altri media internazionali hanno diffuso le trascrizioni della telefonata, in cui la polizia viene avvertita del comportamento di Payne e del timore per la presenza di un balcone nella sua stanza.

Secondo le dichiarazioni della polizia, il cantante è caduto quando erano appena arrivati e hanno soltanto potuto dichiararne il decesso. Si saprà qualcosa di più preciso sulle modalità quando verrà effettuata l’autopsia.

Payne era a Buenos Aires in vacanza da qualche giorno insieme alla sua fidanzata e lì aveva assistito al concerto dell’ex compagno di band Niall Horan il 2 ottobre, come riporta il quotidiano inglese the Guardian. Negli ultimi anni aveva esplicitato in più occasioni i suoi problemi di dipendenza da alcol e anche di salute mentale, in parte anche dovuti alla grande pressione vissuta tra il 2010 e il 2016 mentre era negli One Direction (in caso di bisogno o difficoltà, al fondo di questo articolo si possono trovare informazioni e numeri utili per ricevere aiuto). Più volte i cinque ragazzi – Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Harry Styles e appunto Liam Payne – hanno parlato della difficoltà di vivere una fama così grande fin dall’età di 16 o 17 anni e anche dei ritmi a cui erano sottoposti dalla casa discografica per sfruttare al massimo il loro successo.

La band e la carriera da solista

Gli One Direction sono state una delle boyband più famose e di successo degli ultimi anni, con oltre 50 milioni di dischi venduti, cinque album e altrettanti tour mondiali in circa cinque anni. La band si è formata durante l’edizione del Regno Unito del talent show X-Factor nel 2010, dopo che i cinque membri – tutti inglesi, tranne l’irlandese Horan – avevano partecipato alle audizioni come solisti. Payne aveva inoltre già partecipato alle selezioni due anni prima. Non vinsero il contest ma acquisirono una grande fama, soprattutto tra le e gli adolescenti, e grazie anche a canzoni molto orecchiabili scritte per loro riuscirono ad avere successo fuori dal programma fin da subito. Nel 2015 Zayn Malik decise di lasciare la band. Recentemente si è parlato molto anche di un alterco tra Payne e Malik quando quest’ultimo era ancora nella band, rivelato dall’ex fidanzata del primo. Nel 2016 gli One Direction annunciarono di volersi prendere una pausa indefinita e da allora non hanno più cantato insieme.

Tra le carriere da solisti la più di successo finora è stata quella di Harry Styles, che per esempio ha quasi 47 milioni di follower su Instagram. Un grande impatto ebbe anche la carriera solitaria di Zayn Malik appena uscito dalla band, che si è poi raffreddata per riprendersi recentemente con un nuovo album. Anche Malik ha più volte parlato di problemi di salute mentale. Horan e Tomlinson hanno finora avuto meno successo degli altri due, ma sono riusciti a costruire una carriera solida, in particolare il primo. Payne è invece quello che è riuscito meno a confermarsi dopo la pausa della band, anche a causa dei problemi di dipendenza che ha dichiarato. Uno dei primi singoli pubblicati da solo è stato Strip that down, arrivato anche nella top ten della classifica Billboard hot100, a cui però non sono seguiti altri grandi successi. Payne ha anche un figlio, Bear, di 7 anni.

Alla notizia della sua morte, c’è stato il raccoglimento di molti e molte fan sotto l’albergo nella capitale argentina e i social network si sono riempiti di reazioni alla notizia, anche da parte di personaggi dello spettacolo. Per il momento, gli altri quattro membri della band non hanno rilasciato dichiarazioni o altro sui loro profili o da altre parti.

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook. Visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi contattare il Telefono Amico Italia allo 02/23272327 o via internet www.telefonoamico.it. Puoi anche chiamare Telefono Amico Cevita al numero 02 77 999, oppure 011 319 5252 (attivo tutti i giorni h24).

