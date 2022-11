L’ex revisore generale vaticano, Libero Milone, da anni in tensione con i vertici della della segreteria di Stato per le opache circostanze intorno alle sue dimissioni nel 2017, ha deciso di passare alla guerra giudiziaria.

E lo fa spargendo accuse pesantissime contro cardinali, alti prelati, giornalisti Rai e funzionari della Santa sede che, secondo le sue indagini nel ruolo di revisore dal 2015 al 2017, avrebbero disposto irregolarmente o direttamente intascato fondi vaticani.

Assieme al suo collaboratore Ferruccio Panicco, Milone ha depositato al tribunale vaticano una citazione contro il segretario di Stato, Pietro Parolin, e contro l’ufficio del revisore generale, guidato da Alessandro Cassinis, chiedendo un risarcimento di poco meno di 10 milioni di euro complessivi per una combinazione di danni reputazionali, morali e per mancati guadagni successivi alle dimissioni.

Milone, che ha avuto una carriera di consulente di alto profilo – e proprio per questo era stato selezionato per controllare in modo indipendente i conti vaticani, seguendo i predicati desideri di trasparenza finanziaria di papa Francesco – sostiene che la sua credibilità professionale sia stata distrutta proprio perché si è trovato a duellare, anche pubblicamente, con figure vaticane, soprattutto con il cardinale Angelo Becciu, l’ex sostituto della segreteria di Stato improvvisamente cacciato e poi altrettanto improvvisamente perdonato da Francesco, e l’ex capo della gendarmeria vaticana, Domenico Giani, oggi presidente di Eni Foundation.

Nomi che già Milone aveva indicato in passato come suoi carnefici in alcune interviste e conferenze stampa. Nella citazione inviata in Vaticano, stavolta, Milone attacca ad alzo zero anche il segretario di stato Pietro Parolin, Cassinis (al tempo suo vice revisore, poi promosso «nonostante avesse partecipato a tutte le attività del dottor Milone», si legge nell’esposto che evidenzia che «Righinis assistette in silenzio all’interrogatorio del dottor Milone e poi alle dimissioni estorte con la minaccia dell’arresto») e i promotori di giustizia, cioè i magistrati del papa già criticati per la gestione del processo contro Becciu e sulla presunta truffa sulla vendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra.

La rimozione

La complicata mediazione intavolata da Milone con la segreteria di Stato negli scorsi anni – condita da un segreto di stato apposto al suo fascicolo e poi improvvisamente rimosso nella primavera del 2022, cosa che ha generato una nuova indagine dei promotori di giustizia vaticani che ora lo indagano ufficialmente per peculato per distrazione – è dunque naufragata, e così l’ex revisore ha dato mandato di denuncia allo studio dell’avvocato Romano Vaccarella, ex giudice costituzionale e già difensore, fra i tanti altri, di Silvio Berlusconi in diverse cause civili.

L’aggravante non trascurabile dell’azione legale è che Panicco, malato di tumore, sostiene che la Santa sede si è rifiutata di restituirgli i documenti medici personali che conservava nel suo ufficio quando è stato stato perquisito, nel giugno 2017, cosa che avrebbe ritardato di almeno 12 mesi l’approfondimento delle indagini sulla sua condizione medica, che si stava aggravando.

In un incontro con alcuni giornalisti di testate italiane e internazionali a cui Domani ha partecipato, Panicco ha detto che il ritardo nella diagnosi gli ha fatto perdere fra i 15 e i 20 anni di aspettativa di vita. Accusa grave che dal Vaticano – sentito da chi vi scrive – negano seccamente, spiegando che «tutto è stato restituito a tempo debito», e che Panicco avrebbe potuto senza alcun impedimento «chiedere al medico copia del cd-rom dei dati sanitari. L’istanza è perciò del tutto pretestuosa».

Ma la denuncia è molto più di una richiesta di risarcimento da parte di professionisti danneggiati. Non solo la fine dell’incarico di Milone, che la Santa sede descrive come libere dimissioni mentre lui come una cacciata appositamente costruita con ragioni pretestuose, è stata accompagnata da accuse pesantissime come spionaggio e peculato. Ma Milone suggerisce che la cacciata sia legata alla sua attività d’indagine, che svela – pur senza fare nomi – per la prima volta.

Lo scontro con Becciu

Andiamo con ordine. Al tempo dei fatti, Becciu ha dichiarato che «Milone è andato contro tutte le regole e stava spiando le vite private dei suoi superiori e dello staff, incluso me. Se non avesse accettato di dimettersi, lo avremmo perseguito in sede penale» e la sala stampa vaticana, rispondendo alle controaccuse mosse da Milone in varie interviste, ha scritto che «l’Ufficio diretto dal dott. Milone, esulando dalle sue competenze, ha incaricato illegalmente una società esterna per svolgere attività investigative sulla vita privata di esponenti della Santa Sede».

Giani aveva detto che «a carico di Milone ci sono prove evidenti, inconfutabili», che però l’accusato dice di non avere mai visto.

Traduzione della faccenda dal burocratese celestiale: Milone stava facendo un’attività di dossieraggio e deve ritenersi fortunato se la Santa sede, apponendo il segreto, ha congelato un’indagine penale a suo carico.

Cosa fa Milone oggi per difendersi? Consegna alla giustizia vaticana quella che nella citazione definisce una «sommarissima e parzialissima elencazione della miriade di (eufemisticamente) “irregolarità” rilevate dal revisore generale man mano che, superando ostruzionismi e resistenze di ogni tipo, acquisiva la documentazione di una gestione quanto mai opaca ed allegra del patrimonio della Santa sede».

Questo elenco contiene una serie di accuse pesantissime sulle gestione irregolari di fondi che Milone era stato assunto per controllare.

Bambin Gesù e immobili

Fra queste c’è la «sparizione di 2,5 milioni donati dalla fondazione Bajola Parisani per la realizzazione di un nuovo reparto» all’ospedale Bambino Gesù; il reparto non è mai stato realizzato, scrivono i legali di Milone, e l’opera è stata «“sostituita” dall’apposizione di una targa di ringraziamento all’ingresso di un vecchio reparto!».

L’accusatore segnala un bonifico da 500mila euro dall’ospedale Bambino Gesù alla Fondazione dello stesso istituto «asseritamente per una campagna di marketing, in realtà destinati al finanziamento illecito di partiti politici italiani in occasione delle elezioni politiche del 2013».

Si parla dell’acquisto di un «immobile prestigioso e importante a Londra (presumibilmente diverso da quello noto di Sloane avenue, ndr) attraverso un trust di Jersey».

Milone nell’atto depositato questa mattina scrive che la compravendita non era conforme «alla normativa vigente nello Stato della Città del Vaticano», e aggiunge: «Un cardinale, provvedendo all’acquisto nella duplice qualità di Presidente dell’Apsa - per il 50 per cento - e del Fondo Pensioni Vaticano – per il 50 per cento - non solo aveva violato gli art. 15 e 16 della Legge antiriciclaggio XVIII dell’8 ottobre del 2013, ma aveva illegalmente ignorato l’esplicita contrarietà all’acquisto espressa dal prefetto della Segreteria per l’Economia, al quale spettava la decisione finale». Al tempo presidente dell’Apsa era Domenico Calcagno.

Bonifici “per errore”

Un altro cardinale viene citato dopo avere restituito «500mila euro di spettanza dell’ente da lui amministrato» che erano «finiti sui suoi conti personali per “errore” (...) e cioè in parte per aver fornito il proprio Iban in luogo di quello dell’ente creditore».

Lo stesso cardinale ha «sbadatamente “conservato” una grossa somma in contanti nella propria abitazione».

Emerge nella denuncia un «illegale finanziamento da parte dell’Opbg (l’ospedale Bambino Gesù) alla Fondazione Monti di 50 milioni in evidente conflitto di interesse, con coinvolgimento della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione», si citano «indebiti prelievi» fatti da un anonimo «monsignore» nel 2015 per le attività del pontificio consiglio per la Famiglia.

Si cita poi direttamente Giani, che nella versione dei legali di Milone ha un ruolo centrale in tutta la vicenda. Si parla di «illecito utilizzo di fondi della gendarmeria per coprire la quota delle spesi di ristrutturazione (170mila euro) a carico del comandante Giani».

In pratica, Giani secondo l’accusa non avrebbe pagato di tasca sua la parte dei lavori della casa in cui abitava, come suggerirebbero i regolamenti vaticani ai loro inquilini. «La casa non è di Giani, ma del Vaticano», spiegano fonti vicine all’ex comandante. «Ora ci vive il nuovo comandante, non c’è alcun reato».

Fra addebiti mai giustificati, movimentazioni sospette su conti dello Ior, contractor assunti dal Vaticano per bonificare computer, microspie che controllano e poteri che si battono per contrastare la disciplina di trasparenza che il papa aveva ordinato, e che Milone stava mettendo in pratica, spunta perfino un «notissimo giornalista Rai» che ha «rapporti contrattuali decisamente anomali» con Propaganda Fide. Si cita come esempio la «locazione (...) di un sontuoso appartamento in pieno centro di Roma».

La rottura

Nell’atto di citazione Milone allega i documenti a sostegno della sua tesi, che poi sono le relazioni su ogni singolo caso anomalo che con cadenza mensile ha consegnato direttamente al papa (e in copia a Parolin).

Gli incontri abituali fra Milone e il papa cessano però «in maniera improvvisa e inaspettata» a partire dal 1° aprile 2016, data che l’accusatore mette in connessione (parla di «strana coincidenza») con un dialogo in cui ha esposto a Becciu la sua visione di come sarebbe dovuta avvenire la revisione contabile, cioè in modo indipendente e secondo gli standard di revisione internazionali.

Secondo Milone, il porporato aveva un’idea molto diversa di come avrebbe dovuto agire il revisore generale, muovendosi cioè in uno spazio più limitato e senza il potere di pretendere la documentazione necessaria dai dicasteri.

È da questo conflitto che ha inizio una vicenda molto più profonda e articolata della rimozione di un professionista assunto per la revisione contabile del Vaticano.

