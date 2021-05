Sono 4.452 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia su 262.864 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 3.455 su 118.924 tamponi. Il tasso di positività scende all'1,6 per cento (ieri era al 2,9 per cento). Lunedì 11 maggio erano stati 6.946 i nuovi contagi su 286.428 test, con un tasso di positività al 3,9 per cento.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 201, in aumento rispetto a ieri quando erano state 140. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.689, ieri erano 1.754. Le vittime da inizio pandemia sono state 124.497. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 3.727.220.

Le somministrazioni di vaccino hanno superato quota 28 milioni di dosi: nello specifico, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 28.074.383.

