Su 209.719 tamponi, il tasso di positività scende al 2,3 per cento. Sono 258 le persone in terapia intensiva

Sono 4.845 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia, su 209.719 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 3.190 ma su 83.223 tamponi. Il tasso di positività scende al 2,3 per cento (ieri era al 3,83 per cento). La regione Lazio ha informato che, a causa dell’attacco hacker subito dai suoi sistemi informatici, sono stati aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi e alle ospedalizzazioni.

I morti sono 27, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 20. Le vittime da inizio pandemia sono in tutto 128.115. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 258, ieri erano 249. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 4.141.043. Le somministrazioni di vaccino effettuate sono in tutto 69.391.935. Le persone totalmente immunizzate sono 33.005.253, il 61,11 per cento della popolazione over 12.

