Calano i tamponi e con loro in contagi. In Italia sono 4.619 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 85mila tamponi effettuati. Entrambi i dati, provenienti dal ministero della Salute, sono in diminuzione rispetto a quelli di domenica quando i tamponi erano stati 104mila e i nuovi positivi 5.456.

Sono in crescita invece le morti dovute al virus che salgono dalle 26 di domenica alle 39 di oggi. Aumentano di trenta unità anche i ricoverati in terapia intensiva: ora sono 452.

Le regioni

A registrare il numero più alto di nuovi contagiati fra le regioni italiane è stata la Lombardia con i suoi 696 casi, seguita a stretto giro dalla Campania con 662 nuovi positivi. Nessuna regione ha fatto registrare zero nuovi casi. Le zone con il minor numero di contagi giornalieri sono invece la provincia autonoma di Trento e il Molise rispettivamente con due e sette nuovi positivi.

