Le autorità locali hanno disposto la chiusura di tre scuole a Bollate, in provincia di Milano, per la presenza di casi di contagio da variante inglese al Covid-19. Dall'analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Ospiate, è infatti emersa la presenza della variante rilevata per la prima volta a settembre in Gran Bretagna. Immediatamente sono state sospese le lezioni in presenza dei due plessi scolastici mediante attivazione della didattica a distanza.

Le misure

L'Ats, che ha processato i tamponi, ha chiesto, in via precauzionale, la sospensione delle lezioni e l'attivazione della dad anche per la scuola elementare di via Diaz a partire dal 12 febbraio e fino a tutta la settimana successiva. Il sindaco del comune, Francesco Vassallo, ha spiegato che «i primi casi sono emersi alla fine di gennaio, alla scuola dell’infanzia Munari a Ospiate».

