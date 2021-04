Sono 23.649 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia su 356.085 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in leggero calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 23.904 su 351.221 test effettuati. Il tasso di positività è calato al 6,6 per cento (ieri era al 6,8 per cento). Giovedì 25 marzo i nuovi casi erano stati 23.696 su 354.982 tamponi.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono state 501, in aumento rispetto a ieri quando erano state 467. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.681, meno rispetto a ieri quando erano 3.710. Le vittime da inizio pandemia sono state 109.847.

Sono state somministrate oltre dieci milioni di dosi di vaccino, nello specifico il ministero della Salute segnala che sono 10.324.127.

© Riproduzione riservata