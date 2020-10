Aumentano i casi di Covid-19 nella Serie A. Due membri dello staff della Juventus sono risultati positivi. La società ha comunicato che la squadra è ora in quarantena fiduciaria e che i due contagiati non sono nè parte della squadra nè dello staff. La partita in programma questa domenica con il Napoli appare sempre più difficile. La squadra partenopea non è infatti potuta partire per Torino a causa dell’ordinanza anti-virus del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Dopo Napoli e Genoa, oggi 3 ottobre, anche l’Atalanta ha annunciato la scoperta di un positivo al virus nel suo organico. Secondo quanto comunicato dal club bergamasco il giocatore è asintomatico. Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha annullato per precauzione la conferenza stampa prevista per oggi. L’Atalanta dovrebbe giocare domani, 4 ottobre, alle 12.30 contro il Cagliari.

Nel Genoa intanto ci sono tre positivi in più: Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males.

Gli altri casi

Solo ieri il Napoli aveva comunicato la positività di due suoi tesserati. Si tratta del calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. La decisione di sottoporre al tampone i tesserati della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis era arrivata dopo che a inizio settimana il Genoa aveva annunciato la presenza di 14 positivi nel suo organico. Il Napoli aveva infatti giocato contro i rossoblù il fine settimana precedente.

Con i nuovi casi, nel Genoa i contagiati sono saliti a 22. La partita della squadra allenata dal tecnico Rolando Maran contro il Torino, prevista per questo fine settimana, è stata allenata secondo le nuove linee guida della Lega Calcio. In Lega Pro, dopo due casi positivi nel Potenza, è stata rinviata la partita contro il Palermo.

