Sono 11.629 i nuovi contagi da Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, su un totale di 216.211 tamponi effettuati (il tasso di positività è del 5,38 per cento): a dirlo il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati registrati 13.331 nuovi casi su 286.331 test, con un tasso di positività del 4,6 per cento. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 2.466.813.

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 299, mentre ieri erano state registrate 488 vittime. Il totale dei decessi dall’inizio del coronavirus è di 85.461. I guariti invece sono 1.882.074 (+10.885 nell’ultimo giorno). Dei 499.278 attualmente positivi, 21.309 sono ricoverati in ospedale (-94 rispetto a ieri), 2.400 sono in terapia intensiva (ieri erano 2.386), mentre 475.569 si trovano in isolamento domiciliare.

