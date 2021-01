L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. In una nota, l’agenzia ha dichiarato di aver «raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino», per le «persone a partire dai 18 anni di età». La maggior parte dei partecipanti ai test condotti «aveva un'età compresa tra i 18 ei 55 anni». Per questo, l’Ema ha detto che «non ci sono ancora abbastanza risultati nei partecipanti più anziani (oltre i 55 anni) per fornire una cifra su quanto bene funzionerà il vaccino in questo gruppo».

Tuttavia, «è prevista una protezione, dato che una risposta immunitaria è stata osservata in questo gruppo di età e sulla base dell'esperienza con altri vaccini; poiché esistono informazioni affidabili sulla sicurezza in questa popolazione, gli esperti scientifici dell'Ema hanno ritenuto che il vaccino possa essere utilizzato negli anziani». L’agenzia ha poi detto di attendersi «maggiori informazioni dagli studi in corso, che includono una percentuale maggiore di partecipanti anziani».

«Notizia incoraggiante»

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto su Facebook che la notizia dell’approvazione è un segnale «incoraggiante» aggiungendo poi che «la battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da più forza nella campagna di vaccinazione». Sempre oggi 29 gennaio la Commissione europea ha pubblicato il contratto stipulato con AstraZeneca dopo le polemiche sulla riduzione di dosi del 60 per cento.

Gli altri vaccini finora approvati sono quelli di Pfizer e Moderna anche in questo caso le aziende hanno annunciato nuovi ritardi. La scorsa settimana Pfizer ha ridotto la consegna delle dosi previste per poi annunciare un ritorno alla normalità mentre Moderna ha fatto sapere che ridurrà del venti per cento le dosi in Italia. Alcuni accademici hanno chiesto all’Unione europea di svincolare dai brevetti i vaccini per renderli producibili in maggiore quantità.

