Sono 5.636 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia, su 241.766 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 4.200 ma su 102.864 tamponi. Il tasso di positività scende al 2,3 per cento (ieri era al 4 per cento).

I morti sono 31, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 22. Le vittime da inizio pandemia sono in tutto 128.273. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 322, ieri erano 323. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 4.161.645. Le somministrazioni di vaccino effettuate sono 72.157.027. Le persone totalmente immunizzate sono 34.712.353, il 64,27 per cento della popolazione over 12.

