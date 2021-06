Su 216.026 tamponi, a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il tasso di positività scende allo 0,5 per cento. Le dosi di vaccino hanno superato i 44,6 milioni

Sono 1.147 i nuovi casi di Covid-19 su 216.026 tamponi, a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i contagi registrati sono stati 1.325 su 200.315 tamponi effettuati.

Il tasso di positività scende allo 0,5, ieri era allo 0,66 per cento.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 35, in calo rispetto a ieri quando erano state 37. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 416, ieri erano 444. Le vittime da inizio pandemia sono 127.225. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 4.031.605.

Le somministrazioni di vaccino hanno superato quota 44,5 milioni di dosi: nello specifico, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 44.651.249.

