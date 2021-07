Su 258.929 tamponi, il tasso di positività scende all’1,2 per cento. Sono 172 le persone in terapia intensiva

Sono 5.140 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia: il numero dei contagi è praticamente identico a quello di ieri (erano 5.143). La differenza è che ieri il dato si basava su più di 237mila tamponi, oggi invece i tamponi sono aumentati: 258.929 per l’esattezza. Il tasso di positività scende dunque dal 2,16 all’1,2 per cento. I morti segnalati oggi sono stati cinque, ieri erano 17.

Ricoveri e vaccinazioni

Aumenta invece il numero dei ricoveri: in totale sono 1.300 (36 in più rispetto a ieri). I posti occupati in terapia intensiva sono 172 (17 persone in più rispetto a ieri). Sul fronte della campagna di vaccinazione, l’introduzione del green pass ha portato a un aumento nel numero di prenotazioni. Intanto, le somministrazioni effettuate sono state 64 milioni e 481 mila.

Non vaccinati

C’è poi un altro dato che è stato diffuso oggi dall'Istituto superiore di sanità. Negli ultimi 30 giorni, il 33 per cento delle diagnosi e il 46 per cento delle ospedalizzazioni ha riguardato persone non immunizzate. Il 71 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e il 69 per cento dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

