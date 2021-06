Sono 1.968 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia su 97.663 tamponi: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 2.897 ma su 226.272 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale però al 2 per cento (ieri era all’1,3 per cento).

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 59, in aumento rispetto a ieri quando erano state 62. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 892, ieri erano 933 in diminuzione di 41 unità.

Le vittime da inizio pandemia sono stato 126.342. Le persone dimesse o guarite dal Covid-19 sono in tutto 3.893.259. Le somministrazioni di vaccino hanno superato quota 35,5 milioni di dosi: nello specifico, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 35.578.293.

